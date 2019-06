Le due bimbe che mangiano le bacche e rischiano di morire

Due bambine di tre e due anni e mezzo l’altroieri hanno colto e ingerito delle bacche di pan di serpe contenenti cianuro nel giardino dell’asilo nido “Il lirio d’oro”, struttura con 69 bimbi sulla Portuense, adiacente all’ingresso nord della Fiera di Roma. Le bimbe hanno rischiato di morire.

La più grande è riuscita a correre incontro alle educatrici in lacrime con la bocca gonfia e a dare l’allarme. La più piccola è invece rimasta in un angolo, sofferente, con la lingua tumefatta cercando di trattenere la saliva che, complice l’orticaria alla gola e alla trachea, ha rischiato di soffocarla. Sono state ore di panico che solo i medici del San Camillo e del centro antiveleni del Bambin Gesù, hanno saputo calmare.

La terapia e le flebo hanno bloccato l’avvelenamento. Ora il giardino è stato chiuso e i genitori delle bimbe denunceranno il Comune. Lunedì la Procura aprirà già un fascicolo, i reati ipotizzabili sono abbandono di incapace e lesioni. Proprio un anno fa, il 21 giugno 2018, una delle due mamme, Emanuela Di Teodoro, aveva segnalato tutto. Ottenne una commissione municipale in cui emerse il rischio di un incendio per l’erba alta vicino a un serbatoio di combustibile, e in cui il Servizio giardini metteva su il ritornello: «Non abbiamo i mezzi e il Municipio non ha mai fatto schifo come in questi ultimi due anni».