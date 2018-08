La nazionalizzazione di Autostrade costa 20 miliardi

La nazionalizzazione di Autostrade costerebbe 20 miliardi di euro. A fare i conti è Alessandro Barbera sulla Stampa di oggi: l’operazione è tecnicamente possibile, ma costerebbe al contribuente non meno di venti miliardi di euro, anche escludendo l’obbligo di pagare una penale ai proprietari della società – la famiglia Benetton – e ai suoi azionisti. Secondo la Stampa l’unica via da percorrere è restituire ad ANAS il controllo della rete, tornando alla situazione di fine Anni Novanta.

Un’autorevole fonte del settore che chiede l’anonimato la spiega così: «È come il subentro nella gestione di una qualunque attività commerciale: i dipendenti e i loro contratti verrebbero ceduti insieme ad essa». Più del settanta per cento dei ricavi di Autostrade vengono dai pedaggi: il subentro nella concessione da parte di Anas permetterebbe quindi di pagare i dipendenti della società e di finanziare gli investimenti promessi, esattamente come ha fatto fino ad oggi la società controllata dalla famiglia Benetton.

Ciò non significa che l’operazione sarebbe indolore per il contribuente. I rischi Primo: le penali. La convenzione firmata fra lo Stato e Autostrade prevede un indennizzo in caso di revoca pari ai minori ricavi di qui al 2038, ai quali si aggiungerebbero gli eventuali danni riconosciuti da un giudice. La tesi di Palazzo Chigi – assistito da Guido Alpa, maestro di diritto del premier Conte – è che codice civile e degli appalti permetterebbero di evitare il mega esborso. La battaglia legale sarebbe lunga e carica di incognite, rendendo l’operazione di rinazionalizzazione molto incerta negli esiti. Ma anche immaginando lo scenario più ottimistico – sul quale peraltro molti giuristi sollevano dubbi – i costi ci sarebbero comunque.