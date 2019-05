Autostrade, le aree di sosta “vietate” ai disabili

In giro per l’Italia sono state esaminate ben 105 aree di servizio spalmate su otto tratti autostradali. E di molte, scrive Libero, per i disabili è impossibile usufruire:

A fare le pulci alle aree di sosta italiane ci ha pensato il mensile Quattroruote, che sul numero di giugno pubblica un lungo articolo con la mappa dei “buoni” e dei “cattivi”, con tanto di stelle su quelli che comunemente chiamiamo autogrill e dove, magari, è meglio non fermarsi. […] In giro per l’Italia, sono state esaminate ben 105 aree di servizio spalmate su otto tratti autostradali.

Metà di quelle visitate hanno raggiunto appena la sufficienza (due stelle), con picchi di una stella (insufficiente) e addirittura mezza stella attribuita alla Baudicchio Ovest sull’Autostrada dei Fiori (A6 Torino-Savona). “Non un’area di servizio ma solo un bar, quattro posti auto, nessun servizio e bagni pessimi”, si legge nella recensione.

Dunque, sulla metà delle aree è meglio non fermarsi (l’elenco completo su Quattroruote), sull’altra metà ci si divide tra discreto (tre stelle) e buono (quattro stelle).Posti, quindi, dove fermarsi per una pausa con famiglia e amici non può considerarsi il massimo, ma una esperienza discreta sì. A Varco Est (A22), San Benedetto Est (A15), Medesano Est (A15) o Valle Aterno Est (A24), per esempio,riprendere il viaggio non fa pentire di essersi fermati.