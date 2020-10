Autocertificazione in Lombardia per il coprifuoco in regione

Torna l’autocertificazione nella regione Lombardia: la bozza dell’ordinanza prevede il coprifuoco “per tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo” e autocertificazione.

Sono i due punti della bozza che sarà firmata dal ministro Roberto Speranza e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di intesa con Anci e i sindaci del capoluogo. “Sono consentiti – scrive Adnkronos – solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C’è l’autocertificazione e le sanzioni sono quelle articolo 4 del decreto-legge n.19/2020”. Il testo dell’ordinanza con le nuove misure di contenimento dei contagi è stato inviato dalla Regione ai sindaci dei capoluoghi lombardi e ad Anci Lombardia. L’emanazione del provvedimento – spiegano da Palazzo Lombardia – è attesa in mattinata al termine del percorso di condivisione, come già previsto ieri, nonostante la notizia del “congelamento” da parte di Salvini che “voleva capire”.

Leggi anche: