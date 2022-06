L’auto che investe manifestanti pro aborto a Cedar Rapids, negli Stati Uniti | VIDEO

In Iowa, negli Stati Uniti, un pick up accelera in direzione di alcuni manifestanti pro aborto scesi in strada contro la decisione della Corte Suprema: una donna è rimasta ferita

Alcuni manifestanti pro-aborto a Cedar Rapids, in Iowa, stavano marciando verso il tribunale federale in protesta con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di limitare il diritto all’aborto ribaltando la storica sentenza Roe vs Wade quando sono stati travolti da un pick-up. In molti hanno cercato di fermare il veicolo mettendovisi davanti, ma il conducente ha continuato ad accelerare.

At a pro-abortion rally in Cedar Rapids, Iowa, protesters try to stop a truck on the road & begin attacking it. #RoevWade pic.twitter.com/LnsrLSid2v — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 25, 2022

L’auto che investe manifestanti pro aborto a Cedar Rapids, in Iowa

Una persona è rimasta ferita, come confermato dalla polizia. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 19 ora locale, nell’area della 8th Avenue e della 2nd Street SE. Dalle indagini preliminari è emerso che un gruppo di manifestanti stava tentando di attraversare legalmente la strada davanti al tribunale federale quando il semaforo è scattato, dando il diritto di precedenza ai veicoli sull’8th Avenue. Ci sono stati alcuni scontri verbali con l’autista, che ha iniziato ad accelerare in direzione del gruppo. Il pedone ferito è stato portato con un veicolo privato in ospedale per un controllo. Anche il conducente del veicolo è stato interrogato dalla polizia di Cedar Rapids.

Il sindaco: “Dobbiamo restare uniti in tempi come questi”

Il sindaco Tiffany O’Donnell ha commentato: “Cedar Rapids è una città con una popolazione diversificata e molti punti di vista. È probabile che la decisione odierna della Corte Suprema susciti opinioni forti. Quello che dobbiamo fare come città è riunirci, soprattutto in tempi come questi. Il dipartimento di polizia di Cedar Rapids sta conducendo un’indagine approfondita sull’incidente di stasera. Tutti abbiamo diritto alle nostre opinioni, ma dobbiamo agire in modo pacifico e rispettoso”.