In Austria è stata approvata una legge che introduce l’obbligo vaccinale per tutti quelli sopra i 18 anni

In Austria il Parlamento ha approvato con una larga maggioranza l’obbligo vaccinale per tutti gli adulti. Il governo ha inoltre introdotto una “lotteria” con premi da 500 euro: si ottiene un biglietto per ogni dose ricevuta

Dopo essere stata pioniera nell’introduzione di un “lockdown” solo per i non vaccinati, l’Austria anticipa ancora una volta gli altri Paesi europei e introduce l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli adulti. Il parlamento di Vienna ha approvato la misura con il voto favorevole di 137 dei 170 deputati presenti. Contrario soltanto il partito ultranazionalista Fpo, che dall’inizio si è opposto all’obbligo. L’obbligo per tutti i maggiori di 18 anni scatterà dal primo febbraio, e per chi non si adegua sono previste multe fino a 3.600 euro. Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, è intervenuto in sostegno della vaccinazione definendola “un atto di solidarietà”. “Più persone si vaccinano – ha detto – meno moriranno per la pandemia di coronavirus”. La proposta è stata sostenuta anche dalla leader dell’opposizione, l’epidemiologa Pamela Rendi-Wagner: “Le vaccinazioni salvano vite umane. La vostra e quella degli altri”, ha detto.

Inoltre, il cancelliere Karl Nehammer ha annunciato l’introduzione di una “lotteria” riservata ai vaccinati che mette in palio buoni da 500 euro da spendere negli esercizi commerciali del Paese per rilanciare al contempo l’economia. “Abbiamo imparato dal passato – ha dichiarato il capo del governo – e abbiamo visto che una lotteria di vaccinazione è il modo migliore per creare un tale sistema”. Le regole prevedono che tutti i cittadini abbiano diritto ad un biglietto per ogni dose di vaccino ricevuta, per un totale di tre per quelli che hanno ricevuto la dose di richiamo. In Austria circa il 72 per cento della popolazione è completamente vaccinata contro il Covid-19, il che rappresenta uno dei tassi più bassi dell’Europa occidentale. Ieri è stato raggiunto un altro record di contagi, trainati dalla variante Omicron.