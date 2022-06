L’attivista per il clima che si incatena alla rete durante la semifinale del Roland Garros | VIDEO

Un’attivista 22enne per il clima interrompe la semifinale del Roland Garros tra Cilic e Ruud e si incatena alla rete per mostrare il messaggio sulla sua maglietta: “Restano 1.028 giorni”

Interruzione temporanea durante la semifinale del Roland Garros tra Cilic e Ruud: una attivista per il clima di 22 anni di nome Alizée è entrata in campo durante il terzo set e si è incatenata alla rete in modo da costringere il gioco a fermarsi e attirare su di sé l’attenzione.

Esquerdista invade quadra no torneio de Roland Garros. pic.twitter.com/6lkIjbxjLC — Aparecido ❁☭⃠ (@aparecidotheman) June 3, 2022



Indossava una maglietta con su scritto “Restano 1.028 giorni”. Si riferisce al fatto che all’umanità restano soltanto meno di tre anni per rimediare ai danni ambientali fatti.

L’attivista per il clima che si incatena alla rete durante la semifinale del Roland Garros

Un messaggio che riprende la teoria di David King, capo del Climate Crisis Advisory Group, che nel suo ruolo di consulente scientifico del governo del Regno Unito, arrivò a sostenere: “Vedo il cambiamento climatico come la più grande sfida che la Gran Bretagna e il mondo devono affrontare nel 21° secolo” e “il cambiamento climatico è il più problema grave che stiamo affrontando oggi, più grave anche della minaccia del terrorismo”. L’interruzione è durata alcuni minuti: gli addetti alla sicurezza sono entrati in campo, l’hanno slegata e trascinata via. La stessa attivista ha poi spiegato: “Siamo nel 2022 ed è tempo di affrontare la realtà, il mondo in cui ci mandano i politici è un mondo in cui il Roland Garros non potrà più esistere. Oggi sono entrata in campo perché non posso più correre il rischio di non fare nulla di fronte all’emergenza climatica”.