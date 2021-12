Assicurazione casa: a cosa serve la garanzia RC

Un’assicurazione che riguarda la casa offre tanti ambiti per la stessa copertura: ecco quali sono e a cosa servono

Quando si parla di assicurazione sulla casa, si parla del vero e proprio universo che riguarda tutte le garanzie che risultano essere molto specifiche e soprattutto che si possono combinare tra loro in un numero infinito di soluzioni possibili.

Ci sono tante informazioni che possono trovarsi su di questo prodotto, a volte sono ambigue a causa della loro complessità, perché spesso il contratto che riguarda una polizza supera con facilità anche il centinaio di pagine, dove sono contenute tutte le circostanze che non sono immediatamente attinenti.

Cosa copre l’assicurazione sulla casa

Un’assicurazione che riguarda la casa offre tanti ambiti per la stessa copertura, ognuno dei quali va a rappresentare delle conseguenti sottosezioni, che a loro volta hanno delle garanzie specifiche:

Responsabilità Civile verso Terzi dell’assicurazione sull’immobile, qui si parla di una copertura che è volta a proteggere gli abitanti della casa da eventuali conseguenze civili che riguardano un danno di cui si renderanno responsabili, dove le “conseguenze civili” vogliono dire “risarcimenti”.

Ecco che nasce la polizza Rc per la casa che va a risarcire al posto degli assicurati tutti i danni che sono causati da una loro condotta o dalla loro proprietà. Proprio a tal motivo, l’assicurazione Rc Casa, che viene denominata anche Rc Capofamiglia, si suddivide in due sezioni, quindi: abitazione e famiglia.

La Rc Abitazione è quella che ricopre le responsabilità civili che sono dovute ai danni che vengono causati dalla casa stessa, come eventuali allagamenti che possono rovinare la proprietà di terzi, oppure delle parti di struttura che cedono, ma anche incendi originati nell’appartamento.

La polizza incendio e scoppio

La polizza che riguarda incendio copre anche i danni eventuali causati da acqua, che non c’entrano con il fuoco. Anche in questa sezione ci sono delle garanzie molto specifiche, che a loro volta sono articolate in diversi casi.

Anche per quanto riguarda la sezione incendio, essa viene suddivisa in due ambiti che riguardano competenza di Polizza incendio fabbricato, che va a coprire l’immobile e che ha un punto di contatto con la polizza globale dei fabbricati, e la polizza per incendio contenuto, che va a coprire tutti i beni che sono presenti all’interno dell’abitazione.

La polizza Tutela Legale

Il ramo che riguarda la tutela legale è una novità di questi ultimi anni, dove nasce la possibilità di difendersi sia in sede penale sia in sede amministrativa, essendo divenuta una esigenza familiare

