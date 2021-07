Arriva la stangata per luce e gas: quanto pagheremo in più

L’intervento in extremis del governo, con il decreto taglia-tariffe, ha soltanto mitigato un aumento che influirà (e non poco) sulle tasche delle famiglie

La stangata è arrivata, ma poteva anche andare peggio. Da ieri, giovedì primo luglio, è arrivato l’aumento bollette luce e gas già previsto nei mesi precedenti. Si parla di percentuali molto alte (ovviamente frutto di una media in base ai contratti stipulati dai singoli cittadini e dalle famiglie con le compagnie di distribuzione), solamente mitigate dall’intervento in extremis del governo che il 30 giugno ha inserito una norma “taglia-bollette” per limitare la crescita esponenziale del costo a carico dei cittadini.

Aumento bollette luce e gas, quanto pagheremo in più dal mese di luglio

Si parla di aumenti molto elevati: +9,9% per quel che riguarda l’energia elettrica e +15,3% per il gas. Nel primo caso, ovvero “luce”, si tratta del terzo rialzo più elevato nella storia del nostro Paese (almeno da quando vengono monitorati gli andamenti di prezzi e tariffe). Nel secondo, invece, si può parlare di record storico che va a superare l’aumento massimo registrato nel corso del quarto trimestre del 2020 (+11,4%).

Per capire il reale valore di questi valori percentuali, proviamo a tirare una somma concreta. Per chi possiede un contratto a tariffa fissa con i distributori di luce e gas, infatti, si parla di una quota che si aggira – in media – sui 214 euro in più (all’anno) a famiglia. Insomma, una cifra per nulla irrisoria, ma che poteva essere ben più alta. Lo scorso 30 giugno, infatti, il governo ha approvato il dl lavoro che, al proprio interno, prevede anche uno stanziamento da 1,2 miliardi di euro da destinare alla “copertura degli oneri di sistema” per il prossimo trimestre.

Altrimenti i conti sarebbero stati ancora più salati. Secondo le stime, infatti, l’aumento avrebbe toccato la percentuale record del +20% (sempre generato dalla media dell’aumento bollette luce e gas combinate), andando a intaccare ancor di più i conti dei cittadini e delle famiglie. Sta di fatto che questo aumento bollette luce e gas resta imponente, soprattutto per il momento (e non solo storico, ovvero legato alla pandemia) dell’anno in cui cade: d’estate, con le temperature più alte (e punte record, già ora, nel Sud Italia) l’utilizzo degli impianti di aria condizionata fa crescere già di suo l’utilizzo dell’energia elettrica. E ora, con questo nuovo balzo in avanti, il prezzo da pagare sarà ancora più salato.

