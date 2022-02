Giorgio Armani e la sfilata senza musica in segno di rispetto per l’Ucraina | VIDEO

In occasione della fashion week, lo stilista ha deciso di mandare in passerella modelle e modelle senza sottofondo musicale

Quel che sta accadendo in Ucraina ha inevitabili ripercussioni anche sulla vita quotidiana e sugli eventi già in programma. Il calcio ha deciso di ritardare l’inizio delle partite (in Italia) di cinque minuti, per esempio, e anche la moda – nella settimana della fashion week – ha deciso di esprimere a suo modo un messaggio di vicinanza nei confronti di quel popolo tirato in ballo in una guerra voluta da Vladimir Putin. Gesti simbolici come quello fatto da Giorgio Armani nel corso della sua sfilata a Milano.

Giorgio Armani e la sfilata in silenzio: niente musica, c’è dolore e solidarietà!

Armani fa sfilare modelli e modelle in silenzio senza alcun tipo di musica e con i bordi della passerella con i colori dell’Ucraina in segno di rispetto per ciò che sta accadendo!#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/sVzMx5UofA — Paola Dell’Aira (@PaolaDellAira2) February 27, 2022

Armani, la sfilata a Milano senza musica in segno di rispetto per l’Ucraina

Una decisione presa per esprimere vicinanza a quel popolo, per quella guerra ingiusta arrivata dopo l’invasione. Dai confini, fino al cuore pulsante di Kyiv.

“Qualche ora prima dello show ho pensato a cosa potevo fare io per ciò che succede, non è l’invio di soldi o vestiti, ma potevo segnalare il mio battito del cuore per questi bambini. Quindi ho pensato che la cosa migliore era dare il segnale che non vogliamo festeggiare, perché c’è qualcosa intorno a noi che ci disturba molto. Così ho detto: non voglio musica, e devo dietro che si sentiva la non musica e dietro le ragazze erano emozionate, più che per qualsiasi musica, erano davvero comprese e i capi ne hanno guadagnato al 100%”.

Nessun festeggiamento, nessuna musica ad accompagnare modelli e modelle che indossavano i suoi abiti in passerella per la fashion week. Una scelta simbolica, per vicinanza a quel popolo ucraino che lotta per sopravvivere.

(Foto IPP/Andrea Oldani)