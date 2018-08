Perché la procura ha chiesto l’archiviazione per Fausto Brizzi

Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano oggi spiega perché la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale nei confronti di Fausto Brizzi: due delle denunce, come era ampiamente risaputo, erano state presentate oltre i termini di legge mentre per la terza è successo anche altro:

In due casi l’esposto è stato depositato oltre i termini previsti dalla legge, ossia quando ormai erano passati più di sei mesi dai presunti abusi denunciati, risalenti al 2015 e 2016. In un solo caso invece una ragazza ha parlato di episodi che nella sua denuncia (per i magistrati non fondata) sarebbero avvenuti ad agosto 2017. Ed è proprio lei che consegna ai pm titolari dell’inchiesta, Maria Monteleone e Francesca Passaniti, dei messaggi scambiati con il regista. Un autogol o un gesto di onestà. I toni tra i due infatti sono cordiali. In un caso la giovane (che avrebbe incontrato il regista un paio di volte) scrive di essersi risentita perché su alcuni libri regalatogli da Brizzi mancava una dedica. Un rimprovero che, secondo gli investigatori, è poco compatibile con una denuncia per violenza sessuale.

Come questa ragazza, anche le altre due sono state sentite dai pm che dopo le loro deposizioni hanno disposto approfonditi accertamenti. Ad aprile scorso invece si è tenuto l’interrogatorio di Brizzi, il quale avrebbe fornito una serie di chiarimenti. ADESSO sarà il gip a decidere se assecondare la richiesta dei magistrati capitolini, convinti che “il fatto non sussiste”. Neanche nel caso delle due denunce depositate oltre i termini di legge: nonostante ciò, sono stati fatti i riscontri, ma nulla è stato provato.

Il giudice per le indagini preliminari può archiviare l’indagine oppure chiede ai magistrati un approfondimento di indagine per altri sei mesi prima di farli tornare con una nuova richiesta; in teoria può anche proporre l’imputazione coatta, sulla quale poi sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere.