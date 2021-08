L’arbitro che scende in campo con la pistola in Honduras | VIDEO

Non era un match di cartello del massimo campionato, ma tra due squadre dilettantistiche. La sua direzione di gara, però, non è piaciuta ai giocatori di una delle due squadre e ai tifosi. Le contestazioni sono arrivate poco dopo il triplice fischio e per “sedare” le tensioni, l’arbitro decide di scendere in campo con la pistola. E non si limita solamente a mostrare la sua arma per allontanare le persone dal manto erboso, ma esplode anche alcuni colpi per convincere tutti ad allontanarsi da lui. Questo il filmato di quanto accaduto.

😳 A referee pulled a gun to defend himself from a mob in a small town in Copan, Honduras. All this after fans and players were not happy with some of his decisions during the game. pic.twitter.com/YJcisnjD1w — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) August 18, 2021

Arbitro con pistola in campo per sedare le proteste di giocatori e tifosi

Ci troviamo a La Jigua, nella zona di Copàn (zona Ovest dell’Honduras). Dal filmato non trapelano momenti di particolare tensione che, forse, sono avvenuti prima dell’inizio delle riprese. Sta di fatto che il clima sembra essere abbastanza disteso, con risate e commenti ironici che accompagnano le immagini. Si vedono alcuni tifosi scesi dalle tribune per contestare alcune decisioni prese durante i 90 minuti di gioco. E anche qualche calciatore si aggira nei pressi del direttore di gara.

Ed è lì che si vede l’arbitro con pistola attraversare il campo. Brandendo la sua arma, inoltre, non si limita a camminare per il manto erboso. Si possono udire, infatti, alcuni spari partiti da quella sua pistola. Fortunatamente i colpi d’avvertimento sono stati sparati verso terra, non colpendo nessuno. Poi, dopo aver allontanato qualsiasi persona nelle sue vicinanze, il direttore di gara procede spedito verso gli spogliatoi.

(foto e video da profilo Twitter di beIN Sports USA)