Nato su una spiaggia libica due giorni fa, ha passato 24 ore a bordo di un barcone ed è stato poi salvato con la mamma, al largo dalla Libia, da Open Arms, la nave dell’ong spagnola Proactiva. Lo riferisce su Twitter il fondatore dell’ong, Oscar Camps, che lancia un appello a Malta per “una urgente evacuazione medica del neonato”. “La sua breve vita è in pericolo – aggiunge Camps -. O salvi una vita o taci una morte”.

L’appello di Open Arms per il neonato salvato in mare

Secondo l’ong, inoltre, a bordo della Open Arms ci sono “più di 300 persone” salvate ieri: “3 barche in pericolo di naufragio” sono state soccorse “in un solo giorno”. “Questi sono i risultati delle politiche migratorie europee. Il silenzio per far sparire i morti in mare, non ha funzionato. Questo è il Natale nel Mediterraneo”, conclude l’ong in un altro tweet.

Tercera barca rescatada hoy. Esta vez 29 mujeres, 5 niños y 56 hombres algunes menores, señal del éxito de las políticas del silencio. O salvas vidas o callas sus muertes.#United4Med @UNICEFenEspanol @ACNURspain @amnistiaespana @hrw pic.twitter.com/7K92fLdbA0 — Oscar Camps (@campsoscar) 21 dicembre 2018

Nei giorni scorsi l’ong, che ha pubblicato su Facebook l’immagine della giovane donna e del suo piccolo avvolto in una coperta e in un giubbotto, ha salvato 307 persone da tre imbarcazioni diverse alla deriva e si attende ora l’indicazione di un porto sicuro dove poter sbarcare i migranti. “L’odissea non finisce qua – dice Oscar Camps, fondatore di Proactiva – dobbiamo salvare la vita di questo piccolo. Nel Mediterraneo non c’e’ Natale, come è evidente si continua a partire”. Intanto, scrive Repubblica, in difficoltà nel Mediterraneo c’è anche una quarta imbarcazione con 20 persone a bordo che ieri sera si è rivolta ad Alarm phone per chiedere aiuto. Alarm phone ha girato la richiesta alla Mrcc Roma che ha risposto di rivolgersi a Tripoli. Ma al numero della guardia costiera libica non risponde nessuno. Buon Natale, eh?

Edit: il bambino è in salvo: