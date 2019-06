Appartamenti in vendita: boom di annunci in Tecnocasa

Mentre dagli Stati Uniti arrivano notizie al limite dell’incredibile circa la possibilità di comprare casa addirittura su Amazon (nel dettaglio, si parla di kit prefabbricati in vendita a prezzo stracciato, da costruire in 2-3 giorni e recapitati presso l’indirizzo richiesto nel giro di un mese), in Italia il mercato immobiliare sta vivendo un nuovo momento felice. Una buona notizia per migliaia di cittadini, specie dopo un 2018 che diversi addetti ai lavori hanno considerato tendenzialmente negativo per tutto il mercato nazionale. Come anticipato, oggi le cose vanno molto diversamente ed è per questo che ogni giorno sono sempre di più le persone che vanno a caccia di appartamenti in vendita. Una tendenza che caratterizza soprattutto le città di dimensioni medio-grandi, quali ad esempio Roma, Milano, Torino o Genova, ma che si sta pian piano spandendo a macchia d’olio per tutto lo stivale.

Il boom Tecnocasa nel nord Italia

Questa piccola, grande rivoluzione del mercato immobiliare italiano parte dal nord. Come riferisce un’importante realtà del settore quale Tecnocasa, si sta assistendo ad un vero e proprio boom di annunci immobiliari nelle regioni settentrionali ed è sicuramente da sottolineare che a guidare l’offerta ci sia una città quale Genova. Il capoluogo della Liguria è una città d’arte e di cultura ed è piacevole constatare come la richiesta non sia diminuita dopo fatti drammatici per il comune e la sua gente quali quelli del crollo del Ponte Morandi. Lo sviluppo del mercato immobiliare di Genova è facilmente comprensibile dando un’occhiata a dati estratti dal portale tecnocasa.it relativi ai valori degli immobili; questo ovviamente premettendo che i fattori che possono influire sul prezzo finale di un appartamento sono davvero i più diversi: metratura, quartiere di appartenenza, presenza di collegamenti e servizi, ecc. È stato rilevato come alcuni quartieri presentino un prezzo di acquisto paragonabile addirittura al 2017: per esempio, un trilocale da 50 metri quadri in zona Bolzaneto si vende oggi a circa 1.800 euro al metro quadro, una cifra incredibilmente vicina a quei 1.821 euro al metro quadro che caratterizzavano il valore medio immobiliare nel dicembre di ormai un due anni fa.

Nuovi immobili in crescita

Un ulteriore riguarda inoltre i cosiddetti nuovi immobili, che stanno vivendo un vero e proprio boom nel boom: già nel terzo trimestre del 2018 il valore delle nuove case era cresciuto dell’1,2% rispetto allo stesso periodo nel 2017 e la tendenza sembra destinata a confermarsi. Insomma, in attesa di capire cosa sarà del mercato nel lungo periodo, tante voci diverse concordano nel dire che questo è un momento capace di regalare ottime opportunità a tutti coloro che sapranno coglierle o che si affideranno a persone all’altezza della situazione.

Scegliere il partner giusto

Se da una parte il mercato sta vivendo un momento di reale fibrillazione, dall’altra oggi come non mai risulta decisivo affidarsi soltanto a partner di comprovata esperienza nel settore; partner affidabili, capaci di trovare la soluzione più adatta alle esigenze di ogni cliente nel minor tempo possibile e ad un prezzo ragionevole se non addirittura conveniente. Questo perché, purtroppo, il boom del settore immobiliare sta andando di pari passo con un aumento a dismisura di annunci, soprattutto su internet, che spesso portano con sé decine e decine di situazioni tutt’altro che limpide. Ebbene, il modo migliore per tutelarsi da possibili truffe o, più in generale, da sorprese spiacevoli e da trattative non soddisfacenti, consiste nell’affidarsi a realtà che operino da anni nel settore della compravendita di immobili, come Tecnocasa.