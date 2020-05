Il Comune di Roma sta realizzando un’app che consentirà ai cittadini di conoscere, già prima di mettersi in viaggio, la disponibilità di spazi ancora fruibili presso le spiagge libere di Ostia. Il X Municipio e il Campidoglio hanno individuato 22 accessi lungo la costa. Ogni accesso sarà presidiato da uno steward- che limiterà gli ingressi. Se non c’è spazio, i bagnanti saranno costretti a desistere.

L’app per le spiagge libere a Roma

Lo strumento + stato ritenuto di grande utilità dalle altre istituzioni locali ed è stato messo a disposizione di tutti i Comuni costieri del Lazio, anche per fornire una piu’ capillare e preventiva informazione agli utenti ed evitare affollamenti e disagi una volta giunti sul posto. Se ne è discusso ieri nel corso di una riunione a cui hanno partecipato rappresentanti di Campidoglio, Regione Lazio, Prefettura di Roma e forze dell’ordine. La spiaggia sarà suddivisa in quadranti, ciascuno di 15 metri quadrati, a cui potranno accedere le famiglie. Gli steward indicheranno ai bagnanti le aree da occupare. I controlli sull’arenile saranno affidati alla Guardia Costiera. I marinai della Capitaneria di porto affiancheranno e daranno supporto alla polizia locale del X Gruppo Mare. Ma chi vigilerà sugli accessi secondari?

Molte delle spiagge libere hanno semplici e bassi muretti, scavalcando i quali si potrà accederedirettamente all’arenile. “Buchi” difficili da monitorare. Proprio per «controllare» i flussi di persone, il Campidoglio sta pensando a un punto dell’ordinanza che impedisca il transito dei bagnanti lungo la battigia e gli spostamenti via riva. Gli steward all’entrata, poi, dovranno prendere i nomi di chi entra come accade per i gestori degli stabilimenti? E con quali autorizzazioni potranno ricevere i dati riservati delle persone?