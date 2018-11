Antonio Di Maio: la “confessione” del padre del ministro

E venne anche il momento di sentire la versione di Antonio Di Maio. In un’intervista rilasciata ad Emanuele Buzzi per il Corriere della Sera il padre di Luigi si assume tutte le colpe sul lavoro nero e sostiene di aver taciuto tutto ai suoi figli e in particolare al ministro per ragioni affettive:

Nelle carte lei ammette di aver pagato in nero alcuni operai, possibile che non ne avesse mai parlato in famiglia?

«Sì e mi dispiace. Come papà ho sempre cercato di tutelare la mia famiglia. Ho affrontato i momenti difficili da solo, senza parlarne con i miei familiari perché non volevo si preoccupassero. Sono pronto a rispondere dei miei errori. Ma dovete lasciar stare la mia famiglia, i miei figli che non c’entrano nulla con tutto questo. Quando si commettono degli errori li si nasconde ai propri figli perché si ha paura che possano perdere la stima nei tuoi confronti. Io volevo che i miei figli fossero orgogliosi del loro papà. E ora non so se è così ed è la cosa che mi fa più male».

Antonio Di Maio risponde anche sulla questione della moglie amministratrice incompatibile (per le leggi sui dipendenti pubblici) e sulla questione del lavoro d’estate del figlio nella sua azienda (che non è documentato dalle buste paga ricevute). Nel primo caso sostiene di aver scoperto in seguito l’incompatibilità, nel secondo l’arrampicata sugli specchi è evidentissima: