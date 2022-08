L’uomo che annega con il suo bambino di 5 anni a Castel Volturno

Intorno alle 16 di questo pomeriggio, a Castelvolturno in provincia di Caserta, sono morti un uomo e il suo bambino di 5 anni. Gli altri due figli, di 10 e 13 anni, sono stati portati in ospedale dai soccorsi in condizioni di salute critiche.

Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nello specchio di mare antistante Castelvolturno (CE). Recuperati i corpi senza vita di un uomo e di un bimbo di 5 anni, due ragazzi soccorsi e trasportati in ospedale #16agosto pic.twitter.com/ng88MQ6fln

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 16, 2022

La ricostruzione dell’accaduto

Stando a quanto ricostruito dalla Guardia costiera, l’uomo si sarebbe tuffato in mare per aiutare i propri figli in difficoltà, che venivano trascinati lontano dalla riva dalla forte corrente. Alcuni bagnanti avrebbero provato ad aiutare le quattro persone in difficoltà ma le acque molto mosse hanno reso molto complicati i soccorsi. Anche l’intervento dei bagnini non avrebbe portato a nulla. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Mondragone e una proveniente dal distaccamento di Aversa, sono intervenute dopo essere state allertate dalle persone presenti in spiaggia, agendo insieme alla Guardia costiera per evitare il peggio. Al loro arrivo l’uomo che stava tentando di aiutare i tre bambini era già deceduto mentre i bambini sono stati tratti dalle onde e portati a riva per ricevere le prime cure sul posto da parte del 118. Uno dei due bambini è stato rianimato dai soccorritori del 118, poi entrambi sono stati portati in ospedale. Per il più piccolo, invece, non c’è stato nulla da fare.

Pochi mesi fa, proprio a Castel Volturno, è morto Rahhal Amarri, un 42enne di origine marocchina, anche lui nel tentativo di salvare due bambini trascinati dalla corrente. L’uomo era titolare del “Lido dei gabbiani” e secondo versioni di alcuni testimoni avrebbe tratto in salvo un bambino e poi avrebbe accusato un malore mentre cercava di portare a riva l’altro.