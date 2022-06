Un 42enne di origine marocchina, Rahhal Amarri, è morto questa mattina a Castel Volturno, sul litorale della provincia di Caserta, per salvare due bambini dalle onde del mare agitato. Era il titolare del “lido dei Gabbiani” dove è avvenuta la tragedia, intorno alle 10 di questa mattina. L’uomo viveva da quasi 20 anni nel Comune del litorale. Sono intervenuti prontamente sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo si è tuffato con l’aiuto di un secondo soccorritore: secondo alcune versioni avrebbe tratto in salvo un bambino e poi avrebbe accusato un malore mentre cercava di portare a riva l’altro. Un pescatore avrebbe salvato il secondo piccolo afferrandolo per un braccio portandolo sulla terraferma sulla sua imbarcazione.

Rahhal Amarri, l’uomo che al lido dei Gabbiani è morto per salvare due bambini dalle onde

Altre fonti riportano che il malore lo avrebbe colto sul bagnasciuga dopo aver trascinato a riva anche il secondo bambino. Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei bagnanti. La salma del 42enne è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei presenti. Il senatore del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo: “Esprimo tutto il mio sconforto e la massima vicinanza alla famiglia del 42enne di origine marocchina, che a Castel Volturno ha perso la vita per salvarla a due bambini in difficoltà che si trovavano in mare tra le onde. Non ci sono parole per commentare il gesto eroico di questa persona. Mi stringo con rispetto e ammirazione per l’uomo al dolore dei familiari”.

(immagine di copertina: profilo Facebook Lido dei Gabbiani)