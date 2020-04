Annalisa Chirico a Non è l’Arena e i meridionali che rischiano di essere moralmente inferiori

Ieri Non è L’Arena, per sfruttare al massimo la questione Feltri-Meridionali, non ha soltanto pubblicato un’intervista al direttore editoriale di Libero in cui si reitera la bufala dell’«io mi riferivo all’economia», ma ha anche ospitato un surreale dibattito tra Luca Telese e Annalisa Chirico, nel quale quest’ultima ha detto: “Io credo che il direttore Feltri ponesse un tema vero: un popolo che economicamente è più lento alla lunga rischia di essere anche moralmente inferiore”.

🔴Non ho visto #NonÈLArena, ma trovare oggi, in internet, l’intervento della #Chirico, che difende #Feltri, e rincara la dose contro i #meridionali, fa girare i coglioni. E mo’ anche basta però!! Io capisco il suo ruolo di #ALLISCIAPELO di #salvini, ma a tutto c’è un limite!! pic.twitter.com/BoNNF3ud2D — Salvatore Nero (@BlackOutTotale) April 27, 2020

Poi Chirico ha precisato: “Per morale intendo la laboriosità di un popolo, la voglia di fare, la voglia d’intraprendere”. Morale e laborioso, naturalmente, non c’entrano nulla l’uno con l’altro. “Se la gente che vive in quelle regioni fa fatica a trovare un lavoro, vive di reddito di cittadinanza, deve chiedere un favore al politico di turno per ospedali e cure adeguate, perde fiducia nelle istituzioni e voglia di intraprendere, diventa più fiacca anche nel morale, nella sua intraprendenza”.