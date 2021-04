Andrea Scanzi che torna ospite a Cartabianca dopo la questione vaccino

Il giornalista non interveniva in collegamento da fine marzo, quando insieme a Bianca Berlinguer avevano deciso di sospendere la sua partecipazione

Andrea Scanzi oggi è tornato ospite a Cartabianca, dopo che insieme a Bianca Berlinguer avevano deciso di interrompere la collaborazione perché la Rai aveva attivato il Comitato Etico per approfondire la questione vaccino. E cioè: il giornalista del Fatto quotidiano ha avuto accesso alla fiala di AstraZeneca saltando la fila (come in molti hanno creduto e credono), oppure ha fatto tutto in regola, e, anzi, ha dato il buon esempio ai molti che proprio in quei giorni perdevano fiducia nel vaccino anglo-svedese? Questo – come dice anche Bianca Berlinguer – non si sa ancora. Ma intanto, in attesa che le indagini facciano il loro corso, Andrea Scanzi può tornare in trasmissione. In studio poi c’è anche Paolo Mieli, che a modo suo lo assolve. Perché il giornalista del Fatto esordisce dicendo: “Intanto devo ringraziare Paolo (Mieli), e lui sa il perché”. Lui sorride. Allora la conduttrice chiede, “Perché?”. E l’ex direttore del Corriere della Sera: “Perché io sono sempre stato convinto della bontà del suo gesto, che si sia fatto il vaccino perché poteva. D’altronde lo abbiamo sentito tutti il generale e commissario straordinario Figliuolo dire “chiunque possa si vaccini”.

Andrea Scanzi non era più ospite di Bianca Berlinguer da fine marzo, quando la conduttrice aveva deciso di comune accordo con la firma del Fatto sospendere per un po’, anche a causa delle forte polemiche che stavano nascendo attorno a questa questione. Soprattutto politiche. Aveva detto Bianca Berlinguer in diretta nella seconda parte della puntata: