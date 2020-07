Il cognato di Fontana e la donazione alla Onlus mai arrivata

Emanuela Crivellaro, presidente della onlus varesina Ponte del Sorriso, è una teste chiave nell’indagine sui camici di DAMA SPA “donati” a Regione Lombardia e su Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana. Lei racconta che Dini le ha promesso una donazione di cento camici ma poi non ha mantenuto la parola:

«Certo. Il messaggio era: “Abbiamo ricevuto una bella partita di tessuto per camici. Li vendiamo a 9 euro e poi ogni 1.000 venduti ne posso donare 100 al Ponte del Sorriso”. Erano le 9 di mattina. Ovviamente ero molto contenta di questo, perché stavamo cercando materiale sanitario e già in passato Dini e la sua azienda ci avevano sostenuto, soprattutto per il nostro ospedale materno infantile».

Vi ha aiutato anche durante l’emergenza Covid?

«Sì, ci hanno permesso di acquistare i dispositivi di protezione individuale. Non ci hanno aiutato solo economicamente, ma anche partecipando attivamente alla vita della onlus».

Dopo il 20 maggio avete ricevuto una donazione di camici da Dini?

«No, non me li ha mandati».

E non si è domandata cosa fosse successo?

«No».