Andrea Bocelli chiede scusa per l’intervento al Senato su COVID-19

“Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito”. Andrea Bocelli chiede scusa dalle sue pagine social, dopo l’intervento al convegno in Senato che ha scatenato molte polemiche per le parole del tenore. Nel suo intervento Bocelli esprimeva dubbi sulla gravità della situazione e si è detto “umiliato e offeso” per le limitazioni alla sua libertà durante il lockdown. Ieri era stato fatto girare un intervento in cui sosteneva di essere stato frainteso. Oggi “chiedo sinceramente scusa perché le mie intenzioni erano tutt’altre”, dice nel video postato sulla sua pagina facebook.

“Non era nelle mie intenzioni offendere chi dal COVID è stato colpito, anche la mia famiglia è stata contagiata e abbiamo temuto il peggio perché nessuno può conoscere l’andamento di una malattia ancora oggi sconosciuta. Lo scopo del mio intervento in Senato era quello di sperare in un futuro in cui i bambini potessero vivere la normalità. Questo solo era il senso del mio intervento, e a tutti quelli che hanno sofferto a causa del modo in cui mi sono espresso, sicuramente non il più felici, chiedo sinceramente scusa perché le mie intenzioni erano il contrario”, conclude.