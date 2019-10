Domenica Matteo Salvini si è un po’ schermito quando Lucia Annunziata durante Mezz’ora in più gli ha chiesto se voterebbe in Parlamento contro la Turchia o preferirebbe restarsene in Umbria a fare campagna elettorale: “A parte il fatto che io domani sono a Roma… sono in Umbria perché oggi è domenica e quando riapre il Parlamento sono in Senato…”.

E anche oggi Salvini non è in Senato

Naturalmente Salvini lunedì non era in Senato ma in Umbria, al contrario di quello che ha detto. Basta guardare sulla sua pagina facebook per notare che il primo giorno della settimana il Capitano, piuttosto che stare a Roma, ha preferito passarlo incontrando gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Spoleto. Perché in Umbria, si sa, si vota a fine mese.

Ma lunedì, c’è da dirlo, non era nemmeno convocata la seduta del Senato. Quindi, come dire, magari Salvini è venuto il giorno dopo a Roma. Però stamattina era ancora in Umbria perché nel video in cui si è esibito alla macchina del caffè e che ha postato stamattina su facebook, prima di andarsene dal bar ha ricordato a tutti che a fine mese si vota. In ogni caso probabilmente Salvini subito dopo è finalmente partito per Roma. Sarà finalmente andato a seguire i lavori del Senato? Eh, no, cari miei. Perché mentre la seduta del Senato è in pieno svolgimento si è appena conclusa (alle 18,30) dopo l’intervento di Elena Cattaneo, Salvini è invece negli studi Rai a registrare il confronto con Matteo Renzi che andrà in onda stasera a Porta a Porta.

Insomma, nemmeno oggi Salvini ha avuto il tempo di assistere alla seduta in Senato. Il punto politico è però che dall’11 settembre, giorno del voto di fiducia al governo Conte BIs, Salvini non ha mai partecipato ad una votazione in Aula. Non era assente: era in missione. Esattamente come i tanto vituperati (da lui) senatori Segre e Monti che hanno la medesima percentuale di presenza alle ultime votazioni. E che invece lui aveva accusato di non essere abbastanza presenti a Palazzo Madama.

Le missioni in questo caso sembrano essere le varie tappe del tour elettorale permanente di Salvini in giro per l’Italia. Quando in Senato si sono tenute le ultime votazioni (il 25 settembre) lui era in giro per l’Umbria a Tavernelle, Passignano sul Trasimeno e San Feliciano. In Umbria si vota per le regionali, o meglio votano gli umbri, a palazzo Madama dovrebbe votare lui.

