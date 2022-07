“Anche io sono Giorgia ma…”, il meme virale della cantautrice su Giorgia Meloni

Ricordate quel tormentone, tradotto anche in spagnolo, basato su uno dei tanti comizi in piazza fatti da Giorgia Meloni. Oggi, parafrasandolo, anche la cantante Giorgia Todrani ha voluto “citarlo” in una sua Instagram stories. Un meme al grido di “Anche io sono Giorgia ma” che ha scatenato l’ironia sui social. Ma anche critiche, come spesso accade in questi casi.

“Io sono Giorgia ma”, il meme virale della cantante Giorgia su Meloni

Ieri sera, la cantautrice romana ha pubblicato tra le sue Instagram Stories quell’immagine-meme: il suo volto e quella frase: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i cogli*oni a nessuno”. Ovviamente, questa pubblicazione (non è stata creata da lei, ma si è limitata a condividere uno dei contenuti già presente in rete fin dai tempi in cui quelle esclamazioni di Giorgia Meloni furono trasformate in motivetti musicali diventati virali per molto tempo) ha provocato un subbuglio in rete. In tantissimi hanno colto e apprezzato l’ironia della cantante capitolina.

Già immagino il vittimismo di @GiorgiaMeloni e di tutti gli esponenti di FdI quando vedranno questa.

Definitiva: game, set and match per Giorgia. La cantante, ovviamente. pic.twitter.com/KkWfMfejPV — Antonio Scialpi (@Antonio_S82) July 27, 2022

Yo soy Giorgia, soy una madre, soy un cantante, ma non rompo li cojones😌 pic.twitter.com/A1cpd77nL6 — iamalessio (@iam_alessiio) July 27, 2022

Altri, invece, si sono sperticati in forti critiche nei confronti della cantautrice, rea di essere caduta nella “volgarità”. E questa tesi è stata sostenuta anche da un articolo ad hoc pubblicato su Il Giornale. Un pezzo che ha provocato molti commenti contrari alla presa di posizione, ironica (occorre ribadirlo), della cantante romana. Sta di fatto che, nel giro di poche ore, quella immagine-meme pubblicato da Giorgia Todrani è diventata virale su tutte le piattaforme social.