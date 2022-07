Da che pulpito: per Il Giornale è “volgarità” la risposta a “Io sono Giorgia” di… Giorgia Todrani

I quotidiani di destra proseguono nel loro tentativo di accusare qualsiasi oppositore della leader di Fratelli d’Italia e accusano di “volgarità” anche la nota cantante per un meme pubblicato su Instagram

È bastato un meme pubblicato su Instagram per aizzare le anime pure e sensibili di un quotidiano che non è mai stato delicato nei toni e nei modi dei propri articoli e dei propri titoli. E così anche un’immagine ironica pubblicata dalla cantante Giorgia Todrani “contro” Giorgia Meloni ha fatto sobbalzare dalla sedia la redazione de Il Giornale. La “battuta” utilizzata dalla cantautrice fa riferimento a un vecchio tormentone che ha visto come protagonista proprio la leader di Fratelli d’Italia. Poi l’omonimia ha fatto il resto.

Giorgia contro Meloni e Il Giornale parla di volgarità

“Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cogli*ni a nessuno”. Questo il contenuto dell’immagine-meme condivisa mercoledì sera dalla cantante romana tra le proprie Instagram Stories. Una battuta, una “cit.” come l’ha definita lei stessa. Eppure Il Giornale – lo stesso che ha pubblicato, nel corso degli anni, titoli come quello sugli “Sciacalli dei ghiacci” dopo gli allarmi degli ambientalisti post crollo sulla Marmolada – sostiene che quella di Giorgia contro Meloni sia una “volgarità”.

L’articolo in questione, racconta di quel meme pubblicato su Instagram. Con questa conclusione:

Negli ultimi anni la cantante Giorgia si era sempre tenuta lontana dall’esprimere valutazioni politiche, preferendo invece deliziare il pubblico con la sua apprezzabile musica. Che abbia purtroppo cambiato idea?

E, ovviamente, questo tipo di articolo ha dato spazio alle reazioni della rete. Perché tra Facebook e Twitter in tanti hanno attaccato la cantante accusandola di fare politica (la politica, occorre ricordarlo, è di tutti i cittadini e non solo degli “eletti”). E poi c’è chi, con i classici cliché, invita Giorgia Todrani a limitarsi al canto.

Nell’ultimo tweet, addirittura, si tagga il profilo di una “Giorgia” qualsiasi che non ha nulla a che vedere con la cantante romana. Insomma, la confusione prima di tutto. Questo è l’effetto di quando un meme ironico viene spacciato per “volgarità” per seguire il filone del vittimismo che prosegue imperante anche sui quotidiani tradizionalmente di destra.