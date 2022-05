La commozione di Ancelotti in lacrime mentre abbraccia il figlio dopo l’impresa del suo Real Madrid | VIDEO

Lo staff e i vertici del Real Madrid lo hanno soprannominato “gatto”, per via delle sue “sette vite”. Perché ogni volta che è in difficoltà, ogni volta che arriva a un passo dall’esonero, ogni volta che la squadra che allena sembra spacciata a un destino (sportivo) nefasto, Carlo Ancelotti riesce a risollevare la situazione e realizzare piccole grandi imprese. Come accaduto mercoledì sera al Santiago Bernabeu, dove il suo Real Madrid nei minuti finali ha ribaltato il punteggio contro il Manchester City, qualificandosi – ancora una volta – per la finale della Champions League. Un’impresa che ha provocato un’inevitabile commozione, con l’abbraccio in lacrime al figlio Davide.

Carletto che si commuove 🥲🥹

Carletto che abbraccia suo figlio 🫂

Carletto e una delle serate più incredibili della sua incredibile carriera 🥰#PrimeVideo | #UCL | #RealManCity | #ChampionsLeague | #Ancelotti | #RealMadrid pic.twitter.com/oaElVfIGLK — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 4, 2022

Carlo Ancelotti in lacrime dopo l’impresa del suo Real Madrid

Tutto nel finale. Il Real – che aveva perso l’andata all’Etihad Stadium di Manchester dopo uno spettacolare 4-3 finale – stava perdendo 0-1, con gli uomini di Guardiola che veleggiavano verso la finale contro il Liverpool grazie alla rete realizzata da Mahrez al 73esimo. Tutto sembrava, dunque, portare a una nuova finale tutta britannica. Ma nessuno aveva fatto i conti con il “gatto” Carlo Ancelotti. La sua mossa di inserire Rodrygo a 20 minuti dalla fine si è rivelata decisiva.

Il brasiliano, infatti, ha realizzato due gol in poco meno di tre minuti, permettendo al Real di pareggiare i conti con la gara di andata e conquistare i supplementari. E lì è arrivato il sigillo del solito Karim Benzema che, su calcio di rigore, regala il 3-1 che consegna ai “Blancos” la 17esima finale nella massima competizione europea per club. Ancora una volta contro il Liverpool. E “don Carlos”, altro soprannome in voga nella capitale spagnola, ha voluto commentare così questa impresa:

“Sarà una grandissima finale e incerta. Sarà bellissimo essere ancora lì”.

Incerta sì, ma di certo c’è che – ancora una volta, la quinta della sua carriera da allenatore – ci sarà ancora lui a guidare una squadra verso la conquista della Champions.

(foto e video: da Prima Video)