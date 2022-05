Ambra Sabatini torna in pista e firma il record del mondo nei 200 paralimpici | VIDEO

Ventinove secondi. È quanto è bastato ad Ambra Sabatini per strappare il record del mondo dei 200 metri T63 sfrecciando in pista durante l’ultima giornata degli Italian Open, il meeting internazionale del circuito World Para Athletics Grand Prix che si è tenuto a Jesolo (Venezia). La ventenne, medaglia d’oro a Tokyo e sprinter toscana delle Fiamme Gialle, ha gareggiato su una distanza mai affrontata prima superando di quasi due secondi il record detenuto finora dall’italiana Martina Caironi (conquistato nel 2015 a Berlino).

We could watch this for hours! 😍

The 20-year-old Italian hero is out of this world.

⏰ 29.87s#Jesolo2022 | #ParaAthletics | @Paralympics | @CIPnotizie | @FISPES pic.twitter.com/9ytDGqmaQZ

— #ParaAthletics (@ParaAthletics) May 8, 2022