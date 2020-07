Un video simile a quello di George Floyd. Il dipartimento non ha fornito l’identità del poliziotto, limitandosi a dire che l’uomo arrestato aveva “urlato e sputato” agli agenti e al personale medico. Portato in ospedale, l’uomo è stato poi rilasciato

La polizia della Pennsylvania ha aperto un’inchiesta su un video che mostra un agente immobilizzare un afroamericano, steso sul marciapiede, che subisce una pressione sul collo con il ginocchio. La scena, ripresa da un passante, ha ricordato quella che, a fine maggio, costò la vita a George Floyd, dopo l’arresto a Minneapolis, scatenando le proteste in tutti gli Stati Uniti e nel resto del mondo con lo slogan “Black lives matter”.

Un altro poliziotto che mette la gamba sul collo a un afroamericano ad Allentown

Il fatto, secondo quanto riporta Abc News, è avvenuto sabato notte a Allentown. L’avvocato della famiglia Floyd, Ben Crump, ha condiviso il video su Twitter, scrivendo: “Questo è esattamente ciò che ha portato alla morte di George Floyd. Vogliamo sapere ora il nome dell’agente”. Il dipartimento non ha fornito l’identità del poliziotto, limitandosi a dire che l’uomo arrestato aveva “urlato e sputato” agli agenti e al personale medico. Portato in ospedale, l’uomo è stato poi rilasciato.

Secondo quanto ha dichiarato la polizia gli agenti erano fuori dall’ospedale per altri accadimenti quando hanno visto l’uomo barcollare per strada, vomitare e fermarsi nel vialetto del pronto soccorso. Quando gli si sono avvicinati lui ha iniziato a urlare e a sputare verso di loro. Dal video non è chiaro da quanto tempo l’agente avesse messo il ginocchio sul collo dell’uomo. Il sindaco di Allentown Ray O’Connell e il capo della polizia Glenn Grantiz Jr. si sono presentati alla protesta. Entrambi hanno affermato che la polizia deve indagare ulteriormente sulla questione. O’Connell ha definito il video “inquietante”. La polizia ha fatto sapere che intende rilasciare altri video sull’accaduto entro la settimana.