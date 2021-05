L’allenatore dell’Hellas sbrocca in diretta su Sky Sport | VIDEO

È sempre stato un personaggio molto fumantino, soprattutto da quanto ha intrapreso la carriera da allenatore. Ivan Juric, infatti, non è nuovo a sfoghi come quello avvenuto domenica sera nell’area stampa dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ed è bastata una sola considerazione del giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, a far andare su tutte le furie il tecnico dell’Hellas Verona che – non rispondendo alla domanda – ha deciso di passare immediatamente al contrattacco.

Juric sbrocca in diretta su Sky Sport

“Oggi abbiamo visto un Verona diverso rispetto alle ultime settimane”. Sono bastate queste parole a far saltare i nervi a Ivan Juric che ha immediatamente reagito: “Hai detto subito una grande cagata, così non mostri rispetto. Se non segui le nostre partite non puoi dire queste cose, devi portare rispetto, non si fa così. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile”. Poi il tentativo di mediazione, dallo studio di Sky Sport, di Massimo Caressa. Ma il conduttore non riesce a placare la lite dialettica.

Ugolini, infatti, prova a riformulare la sua domanda all’allenatore dell’Hellas: “Abbiamo visto un Verona con una carica diversa”. Anche in questo caso, il giornalista non fa in tempo a concludere: “Di nuovo? Manca di rispetto, io me ne vado. Mette il concetto in una maniera non giusta. Non ci sto col discorso del ‘prima no, oggi sì’, la squadra ha sempre dato il massimo. Non esiste, mi devi chiedere scusa”, puntando il dito contro il cronista. Poi va via, senza rispondere. E l’Hellas ha deciso di prendere le parti al suo tecnico.

Il Presidente #Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di #NapoliVerona.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 23, 2021

La genesi della discussione

Da cosa è partita questa lite? Con il pareggio (1-1), il Napoli non si è qualificato per la prossima edizione della Champions League. Le contestuali vittorie di Milan (a Bergamo contro l’Atalanta) e della Juventus (a Bologna) hanno relegato la squadra di Gennaro Gattuso all’Europa League. Insomma, il fatal Verona è costato l’Europa che conta al club di Aurelio De Laurentiis (che con un tweet ha, di fatto, annunciato l’addio a Gennaro Gattuso). I partenopei non sono entrate nelle prime quattro anche per colpe proprie, non riuscendo a sfruttare un calendario favorevole. Ma perché Ugolini parlava di “carica diversa” negli uomini di Juric? Il giornalista lo ha fatto guardando i risultati più recenti: nelle ultime dieci partite, l’Hellas ha conquistato una sola vittoria (il 3 aprile a Cagliari) seguita da quattro sconfitte consecutive, poi due pareggi, ancora una sconfitta e, alla fine, altri due pareggi. Insomma, sette punti nelle ultime dieci.