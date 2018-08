Il sindaco che impone l’obbligo vaccinale nel suo comune

«A me non interessa la polemica politica. Ma ci sono argomenti per i quali la cosiddetta Università della Vita non ha rilasciato alcun attestato»: così sulla sua pagina Facebook il sindaco di Maruggio Alfredo Longo spiega l’ordinanza che ha appena pubblicato il suo comune nella quale si predispone che nessun bambino al di sotto dei 6 anni venga ammesso nelle scuole comunali se non è in regola con le vaccinazioni.

Alfredo Longo: il sindaco che impone l’obbligo vaccinale a Maruggio

«Ci sono evidenze cliniche e scientifiche che hanno permesso di debellare malattie endemiche; è incomprensibile che nel 2017 ci siano stati morti per morbillo. Io come tanti sono stato fortunato ma sono decine i bambini che hanno avuto una sorte diversa», dice Longo nel video in cui spiega la sua scelta. «Per questo ho pubblicato un’ordinanza: nonostante l’attuale governo abbia prorogato l’obbligatorietà vaccinale a data da concordarsi, ho ordinato che nessun bambino, se non munito di certificazione vaccinale, entri in classe. Ho invitato il ministro Grillo a fare ciò che il popolo italiano si aspetta da lei, se non sarà capace di farlo saremo noi sindaci a difendere la nostra comunità. Nessun bambino può morire per una scelta politica pericolosa e incomprensibile», conclude il sindaco di Maruggio che poi pubblica l’ordinanza.

L’ordinanza dispone testualmente “che nessun bambino al di sotto dei sei anni venga ammesso a frequentare la scuola per l’anno scolastico 2018-2019 senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege” e la notifica al dirigente dell’Istituto Comprensivo “T. Del Bene” di Maruggio, che a questo punto dovrà farla rispettare. D’altro canto Maruggio è una cittadina da 5200 abitanti: l’impresa non sembra impossibile.

Nei commenti lo stesso sindaco spiega che “L’ordinanza è vigente fino a quando un tribunale non la dichiarerà decaduta ciò vuol dire che il Governo dovrà ricorrere Alè TAR per far prevalere le proprie ragioni”. Poi, già che c’è, si mette anche a rispondere ai commenti critici: