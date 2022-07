Alexandria Ocasio Cortez arrestata per aver partecipato a una manifestazione pro aborto | VIDEO

Più di una dozzina di politici democratici alla Camera sono stati arrestati davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti durante una manifestazione che prevedeva il blocco delle strade per protestare contro la decisione dell’Alta corte di giugno di ribaltare la sentenza Roe vs Wade e limitare fortemente il diritto all’aborto nel Paese: tra loro anche Alexandria Ocasio-Cortez. Insieme a Carolyn Maloney di New York, Ilhan Omar del Minnesota, Rashida Tlaib del Michigan, Cori Bush del Missouri, Veronica Escobar del Texas, Jackie Speier e Barbara Lee della California e Ayanna Pressley e Katherine Clark del Massachusetts, ha affermato di star commettendo un atto di disobbedienza civile. Ocasio-Cortez e Omar hanno twittato i video dei loro arresti.

Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw — Andrew Solender (@AndrewSolender) July 19, 2022

Alexandria Ocasio Cortez arrestata per aver partecipato a una manifestazione pro aborto

“Oggi sono stato arrestato mentre partecipavo a un’azione di disobbedienza civile con i miei colleghi membri del Congresso davanti alla Corte Suprema. Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per lanciare l’allarme sull’assalto ai nostri diritti riproduttivi!”, ha scritto Omar. La polizia del Campidoglio ha affermato di essere intervenuta per “affollamento, ostacolo o incomodo”.

Today, Rep. AOC was arrested along with other members of Congress outside the Supreme Court for protesting in support of abortion rights. #AbortionRightsAreHumanRights pic.twitter.com/gvj9J1o5ic — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) July 19, 2022



In una serie di tweet le autorità hanno affermato di aver emesso i tre avvertimenti standard ai manifestanti chiedendogli di smettere di bloccare il traffico. “Alcuni dei manifestanti si rifiutano di uscire dalla strada, quindi stiamo iniziando a fare gli arresti”, ha detto la polizia del Campidoglio in uno dei tweet. Gli arrestati sono stati successivamente rilasciati sul posto. La polizia ha riferito che probabilmente dovranno pagare una multa di 50 dollari.