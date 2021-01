Alex Zanardi oggi: comunica con i familiari

Alex Zanardi, secondo quanto ha raccontato la neuropsicologa Federica Alemanno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha ripreso a comunicare con i suoi familiari. Non è chiaro se a gesti o addiritura parlando. La notizia riportata dal Messaggero:

Alex Zanardi è tornato a comunicare con la famiglia. Lo ha reso noto la neuropsicologa Federica Alemanno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che lo ha seguito da settembre a dicembre nella riabilitazione, mentre ora il campione paralimpico è ricoverato a Padova per stare più vicino a casa. Secondo la ricostruzione della dottoressa, Zanardi avrebbe scambiato gesti, forse anche alcune parole, con i familiari, ma questa situazione risalirebbe a prima di Natale. Ora l’Ospedale di Padova non aggiunge altro, non conferma e non smentisce, perché mantiene l’assoluto riserbo sulla vicenda su richiesta della famiglia e comunicherà soltanto variazioni significative della salute del campione.

Che Zanardi interagisse in qualche modo lo aveva anche raccontato qualche settimana fa Carlo Verdelli sul Corriere che spiegava come Alex Zanardi fosse cosciente, ma non solo: il campione di handbike è in grado di muovere le mani, vedere e sentire. Non può ancora parlare perché per precauzione non è stato ancora chiuso il buco nella trachea che è servito durante il suo ricovero. Secondo Verdelli Zanardi ha la “sua” faccia, ovvero gli interventi di ricostruzione delle ossa del cranio sono andati a buon fine