Il Consigliere Regionale del Carroccio in Lombardia ha pubblicato sui suoi canali social un filmato in cui si dà la scossa da solo

Un video elettrizzante. Una dimostrazione di forza, cercando di dissimulare il dolore per dei muscoli costretti a contrarsi a causa di scosse provenienti da un dissuasore elettrico. Che lui stesso punta su di sé. Un altro piccolo capolavoro social è stato offerto dal Consigliere Regionale lombardo, eletto con la Lega, Alex Galizzi.

Quest’uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambienti gay» per la droga dello stupro. pic.twitter.com/TosUJwfP2P — Alekos Prete (@AlekosPrete) May 12, 2022

Alex Galizzi, il leghista che usa il dissuasore elettrico su sé stesso

Sulla sua pagina Facebook, dove ha condiviso il video integrale di questo test su sé stesso del dissuasore elettrico, il Consigliere Regionale lombardo – eletto nelle fila del Carroccio in Val Brembana (Bergamo) e già famoso per alcune sue uscite di stampo omofobo (come quella sui controlli “negli ambienti gay” per la droga dello stupro) – Alex Galizzi se la prende con il governo che ha presentato ricorso di legittimità alla Consulta sulle modifiche al regolamento sui dispositivi in dotazione alla Polizia locale nella sua Regione. E per questo, dice il leghista, la sua dimostrazione è rivolta principalmente a Roma:

“Provato su me stesso, definirla un’arma è ridicolo. Uno strumento di difesa personale di libera vendita, ma per il Governo di Roma la Polizia locale non lo può utilizzare. Il dissuasore elettrico non è un’arma, non sono classificati dalla legge come armi e pertanto, non necessitano di alcun nullaosta all’acquisto per i privati cittadini ma il Governo centrale lo vorrebbe vietare alla Polizia Locale Lombarda. Il Governo centrale rivendica il monopolio di decidere sulle armi in dotazione della Polizia Locale ma la legge ritiene che gli stun-gun, chiamati abitualmente dissuasori elettrici, possano essere acquistati liberamente in quanto destinati esclusivamente alla protezione personale”.

Il tutto accompagnato da quella esibizione condivisa sui social. Dopo aver azionato il dissuasore elettrico, lo punta ripetutamente alla sua gamba e fa partire la scossa. All’inizio prova a dissimulare il dolore, ma questo tentativo viene smentito dal suo volto visibilmente sofferente e da quelle contrazioni dei muscoli della coscia a causa di una scossa elettrica proveniente dall’esterno. Fatto sta che Alex Galizzi decide di non demorde e continuare nella sua dimostrazione immortalata da una telecamera e condivisa sui social. Il tutto per seguire una tesi:

“È una scossa elettrica che ha come effetto un leggero stordimento generale che permetterebbe di immobilizzare più facilmente un soggetto pericoloso o un aggressore. Ce ne sono in libera vendita modelli anche per cinghiali e orsi”.

Cinghiali e orsi. Ed esseri umani.