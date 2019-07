Alessio Bruno: da Temptation Island alla cocaina

Il Messaggero racconta oggi una storia surreale che riguarda Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island e oggi nei guai: il 31enne romano è stato trovato con circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. E dice di averlo fatto per non sfigurare davanti alla fidanzata Eleonora D’Alessandro che guadagna più di lui:

Il protagonista di Temptation Island 2017 (aveva partecipato con l’allorafidanzata Valeria Bigella) che ora gestisce dei negozi di abbigliamento nella Capitale, è stato processato in direttissima e condannato a due anni e otto mesi di carcere oltre a una multa di 14mila euro. Al processo ha provato a difendersi così: «Da circa un mese ho iniziato a spacciare perché la mia nuova fidanzata guadagna di più».

Dopo la fine della relazione con la Bigella con la quale ancora gestisce il negozio e con cui aveva partecipato a Temptation Island e a una puntata di Uomini e donne, Bruno si è fidanzato con la bellissima presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro, romana, ex miss Universo Italia e sosia di Belen (è stata anche uno dei volti del meteo di Tg La7 oltre che paddock girl del motociclista Valentino Rossi). Volendo stare al passo col tenore di vita della lanciatissima fidanzata, dal fisico mozzafiato e più piccola di lui di sei anni, Alessio Bruno ha pensato di affiancare all’attività di imprenditore anche quella di spacciatore.

