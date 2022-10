"Buon soggiorno in Iran": Alessia Piperno travolta dall'odio social dopo la notizia dell'arresto

Una valanga di commenti all’insegna di quello sgradevole, ma purtroppo tipico, odio social si sta abbattendo sulla 30enne romana Alessia Piperno, arrestata dalla Polizia in Iran. La travel blogger, la cui vicenda è al momento oggetto di accertamenti da parte del Ministero degli Esteri, è finita nel mirino degli haters, che hanno speso al suo indirizzo parole intrise di ignoranza e maschilismo, specie contro la decisione della giovane di viaggiare da sola in un Paese come l’Iran, considerato “non sicuro” per le donne.

Su Facebook, Instagram e Twitter si possono rintracciare considerazioni agghiaccianti (vista la situazione di pericolo in cui si trova la giovane) come “che paghi lei e i suoi familiari per tutte le spese che lo Stato italiano dovrà sostenere, basta” e ancora “prima parte per zone estremamente pericolose poi piange, quanto siete ridicole”, fino agli eloquentissimi “buon soggiorno in Iran”, “non si va in certi Paesi”, “da certi posti si sta alla larga” e “che incosciente”. Ma, per fortuna, accanto a chi punta il dito c’è pure chi sta esprimendo tanta solidarietà ad Alessia Piperno e alla sua famiglia, con l’auspicio che la ragazza venga liberata al più presto.

Alessia Piperno, le parole del padre della 30enne romana arrestata in Iran

Visto quel che sta accadendo da settimane in Iran, il pensiero va immediatamente alle proteste dopo l’uccisione di Mahsa Amini e di Hadis Najafi. Il Ministero degli Esteri italiani, dopo la segnalazione da parte dei genitori della ragazza, ha avviato le proprie indagini. Il padre di Alessia Piperno, su Facebook, ha lanciato un appello a tutti: