Alessia Piperno è tornata nella sua casa a Roma abbracciata al padre

È atterrato intorno alle 17.10 di giovedì, all’aeroporto militare di Ciampino, l’aereo Falcon 900 con a bordo Alessia Piperno, la blogger 30enne romana liberata dopo oltre un mese di detenzione nel carcere iraniano di Evin, a Teheran. La giovane, che indossava un piumino bluette col cappuccio e un cappello verde, è rientrata da pochi minuti nella sua casa romana di Colli Albani, senza lasciare dichiarazioni e sotto braccio al padre.

“Sto bene, sono emozionata e commossa” queste, secondo fonti qualificate, sarebbero state le parole che Piperno avrebbe detto al telefono ai genitori una volta salita sull’aereo diretto a Roma. La giovane era stata consegnata ai funzionari dell’ambasciata a Teheran direttamente in aeroporto.

La Premier Giorgia Meloni a Ciampino per accogliere Alessia Piperno

Ad accoglierla a Ciampino, sempre secondo fonti qualificate, sarebbe stata proprio la Premier Giorgia Meloni, che stamane per prima aveva dato notizia del rilascio della blogger 30enne. La Presidente del Consiglio, chiudendo il punto stampa con il numero uno della Nato Jens Stoltenberg oggi in visita a Roma, aveva detto: “Mi perdonerà il segretario Stoltenberg se faccio una cosa irrituale, ma avrete saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Io volevo ringraziare il nostro servizio di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso fatto per riportare a casa questa ragazza”.

Poi, la nota di Palazzo Chigi con l’annuncio ufficiale: “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.

La notizia del rilascio della giovane travel blogger è stata accolta con gioia da tutte le parti politiche. “Che bella notizia. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla liberazione di Alessia Piperno”, il commento del segretario del Pd Enrico Letta, a cui ha fatto subito seguito quello del leader pentastellato Giuseppe Conte, che ha ringraziato “chi ha lavorato in silenzio per arrivare al lieto esito di questa vicenda”.