Alessia Piperno è stata liberata e tornerà presto in Italia: l'annuncio di Palazzo Chigi

Alessia Piperno è libera: la 30enne blogger romana arrestata in Iran lo scorso ottobre e detenuta nel carcere di Evin a Teheran è stata rilasciata dalle autorità locali e presto tornerà in Italia. A darne notizia, una nota di Palazzo Chigi in cui si legge: “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.

Immediato il commento della Premier Giorgia Meloni che, chiudendo il punto stampa con il numero uno della Nato Jens Stoltenberg oggi in visita a Roma, ha detto: “Mi perdonerà il segretario Stoltenberg se faccio una cosa irrituale, ma avrete saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Io volevo ringraziare il nostro servizio di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso fatto per riportare a casa questa ragazza”.

Alessia Piperno è libera: a sbloccare la trattativa una chiamata di Tajani all’omologo iraniano

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, a sbloccare la trattativa che si protraeva ormai da settimane sarebbe stata una telefonata tra il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e l’omologo iraniano Hossein Amirabdollahian.

“Il rilascio della nostra connazionale Alessia Piperno è una splendida notizia. Un doveroso ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutti coloro che hanno contribuito, attraverso un silenzioso e intenso lavoro diplomatico, al raggiungimento di questo risultato”, ha dichiarato in una nota il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Alessia Piperno, la 30enne romana arrestata in Iran

Il Ministero degli Esteri italiani, aveva avviato le proprie indagini dopo la segnalazione da parte dei genitori della giovane. Era stato il padre di Alessia Piperno, su Facebook, a lanciare un appello a tutti: