Alessandro Furnari: il deputato ex M5S che gioca al Fantacalcio in Aula

Alessandro Furnari è un deputato del Gruppo Misto proveniente dalla diaspora del MoVimento 5 Stelle; dai grillini se n’è andato quasi subito, dopo due mesi di legislatura nel 2013, accusandoli di non fare abbastanza per la crisi dell’ILVA (è di Taranto).

Da allora, racconta oggi Tommaso Ciriaco su Repubblica, l’ILVA se la passa sempre maluccio ma lui è tornato a un’antica passione: il Fantacalcio. Se n’è accorto un pomeriggio di qualche mese fa quella vecchia volpe democristiana di Pino Pisicchio:

«Alessa’, ma perché in Aula stai sempre piegato a scrivere numeri? E perché prendi appunti sulle pagelle dei calciatori?». Il deputato Alessandro Furnari ha sorriso al suo capogruppo. Poi ha confessato: «Sono pluricampione italiano di Fantacalcio. Ho vinto premi per centinaia di migliaia di euro. Sono un professionista». Non è un professionista, è un asso del gioco virtuale. Ha vinto due auto, decine di computer, tv da 32 e 64 pollici, tablet, cellulari, consolle per videogiochi. «Adesso mi ha detto che punta a una Jaguar – racconta Pisicchio – A volte capitava di non vederlo durante qualche seduta a metà settimana, poi ho capito che succedeva quando c’era il turno infrasettimanale di serie A. Rinuncia alla diaria – sorride – ma ha un ristoro assai più significativo…». Almeno 150 mila euro, in questi anni.

Per questo Furnari, le cui assenze toccano il 38% secondo Openpolis, si sta adesso applicando al gioco con un obiettivo ben preciso: «Quando sono entrato in Parlamento ho smesso per mancanza di tempo ma ora ho ripreso. E quest’anno me la gioco, sono nella top ten nazionale». È stato campione nazionale due volte, nel 2003 e nel 2007, vincendo un’auto e una moto. Adesso, con lo scioglimento delle Camere, avrà ancora più tempo libero. Tremate, fantacalcisti.