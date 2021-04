Anche Alessandra Mussolini vuole il ddl Zan

Sullo sfondo il suo volto, in primo piano la sua mano con su scritto: “ddl Zan”. Alessandra Mussolini decide di utilizzare i sui canali social per chiedere un’accelerazione nell’iter parlamentare sulla legge contro l’omotransfobia. Una posizione comune a molti, ma che è stata accolta con grande sorpresa per via di alcune dichiarazioni fatte in passato (famosa quella frase pronunciata nei confronti di Wladimir Luxuria a Porta a Porta 15 anni fa).

Alessandra Mussolini si schiera: subito il ddl Zan

Gli anni passano e le persone cambiano. E così Alessandra Mussolini, dopo aver chiesto scusa qualche mese fa proprio a Vladimir Luxuria per quella orrenda frase pronunciata nel salotto di Bruno Vespa), decide di prendere una posizione forte nei confronti della legge contro l’omotransfobia, osteggiata al Senato da Fratelli d’Italia e dalla Lega che – quasi quotidianamente – infarciscono il dibattito pubblico sul ddl Zan di bufale e fake news.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mussolini (@alemussolini_)

“Subito la legge, mai più discriminazioni”, è il motto rilanciato dall’ex deputata ed Europarlamentare. Insomma, anche lei ha ben compreso il senso del ddl Zan che mira a scongiurare e punire tutti quei comportamenti violenti (fisici e dialettici) nei confronti di persone omosessuali. Perché il tema dell’omotransfobia dovrebbe essere affrontato con questa logica da tutti i partiti politici che, purtroppo, sono ideologicamente schiavi dei voti e – dunque – devono mantenere il pugno duro per apparire forti davanti ai loro elettori.

Questo problema Alessandra Mussolini non lo ha più e il suo segnale è chiaro e forte. Anche se alcuni suoi follower non hanno gradito: “Onorevole, proprio da Lei non me lo sarei aspettata. Le sarà sfuggito che è una legge liberticida, e che noi abbiamo già ciò che punisce le discriminazioni?”; “Che delusione… se cerchi modi per smarcarti da destra e cercare accettazione hai scelto quello sbagliato”. Evidentemente sono utenti duri di comprendonio.

(foto: da profilo Twitter di Alessandra Mussolini)