Uno strudel da 40mila euro. Chissà quanto sarà buono, viene da domandare. Ma il costo del dolce che la fidanzata ha preparato ad Alberto Vazzoler non è dovuto agli ingredienti particolarmente ricercati, visto che l’ex dentista di 52 anni di San Donà di Piave, a processo a Padova per rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di “denaro sporco”.

I 40mila euro bruciati nel forno per colpa dello strudel

Il racconto, che viene dal Gazzettino, parte dal sistema di riciclaggio ideato dal finanziere agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Musile di Piave, secondo l’accusa mossagli dalla Guardia di Finanza nel processo che si sta attualmente svolgendo a Padova.

Alberto Vazzoler e i suoi complici, facevano partire bonifici dalle banche svizzere verso società fittizie nella Repubblica Ceca e Slovacca, per l’acquisto di lingotti d’oro. Poi altri bonifici venivano inviati a società con sede a Dubai. E qui Elena Manganelli Di Rienzo, la padovana ex amante del 52enne, riscuoteva in contanti il denaro e lo spediva di nuovo in Svizzera, a disposizione dei clienti dell’organizzazione.

Vazzoler e i suoi trattenevano una percentuale tra il 5 e il 10 per cento. Avrebbero “bonificato” almeno 46 milioni di euro. I loro affari si sono impennati nel 2015 dopo la firma del protocollo d’intesa fra Italia e Svizzera che ha fatto cadere il segreto bancario.