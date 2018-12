Il maestro di karate accusato di aver molestato ragazzine

Alberto Evangelista, maestro di karate 83enne, è accusato di aver molestato quattro allieve minorenni di un corso di karate. Il PM Silvia Santucci ha ottenuto per lui gli arresti domiciliari. La storia è raccontata oggi dal Corriere Roma e i fatti sarebbero accaduti in una palestra a Monteverde:

I fatti –secondo l’accusa sono avvenuti nel corso del 2017 quando le due ragazzine s’iscrivono al corso di karate. A impartire le lezioni è Evangelista, molto famoso nell’ambiente delle arti marziali. Entusiaste, non mancano mai a un appuntamento. Poi però qualcosa cambia. Da adolescenti piene di brio si trasformano in ragazze schive, soprattutto in famiglia. Si chiudono e d’un tratto arrivano a chiedere persino di evitare di andare a lezione, proprio loro che hanno sempre avuto una passione sconfinata per il karate.

In particolare a insinuare nei genitori i peggiori incubi sono alcune frasi scritte da una delle figlie in un tema sul Minotauro. Queste le parole che accendono il campanello d’allarme: «Un piccolo e insignificante pugnale non ucciderà il mostro(….). II mio cuore è d’acciaio, ma quello di colui che devo uccidere è di ghiaccio(…) Quando tornerò, sarò sporca e mi vergognerò tanto (…) ». Frasi che aprono scorci su una realtà impronunciabile.