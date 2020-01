Il quotidiano MF annuncia che al Corriere arriva il primo stato di crisi dell’era Cairo. La proprietà vuole far ricorso ai prepensionamenti usando i contributi stanziati dal governo:

Al momento Rcs punterebbe a un taglio del 13-14% della redazione del Corsera: 50 giornalisti sui 350-360 in organico, dopo le ultime quattro assunzioni dei giorni scorsi (in totale sono una trentina dal 2017). Il gruppo ha motivato la decisione di far ricorso ai prepensionamenti per il calo dei ricavi del quotidiano più venduto in edicola e a maggior diffusione nazionale: nel 2019 sia gli introiti da copie sia quelle pubblicitarie sono diminuite, seppure in misura inferiore alla media del mercato.

Mentre, in chiave prospettica, l’azienda si aspetta una ulteriore flessione del giro d’affari del Corriere. La redazione ha chiesto garanzie sulla successiva regolarizzazione dei precari e sugli investimenti per il digitale.