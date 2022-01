La votazione segreta per il Presidente della Repubblica, insieme alla totale mancanza di unità di intenti della politica che dopo due giri di schede bianche oggi ha caratterizzato il terzo scrutinio con i candidati di bandiera, ha permesso ai “grandi elettori” di inserire a cuor leggero nell’urna di Montecitorio i nomi più disparati: Amadeus, Enrico Ruggeri, Giorgio Almirante, Bettino Craxi. Tristemente iconico il voto per Rocco Siffredi nel 2015. Quest’anno, tra i vip nominati dal presidente della Camera Roberto Fico durante lo spoglio, c’era anche quello di Al Bano. Il cantante, intervistato dall’Agi, ha detto la sua sulla vicenda: “Un sorriso mi è scappato ma queste ragazzate non mi divertono più di tanto, sono assurdità che non fanno bene alla nostra Italia visto che si sta parlando dell’elezione del Presidente della Repubblica, che andrebbe trattata con molta serietà e anche con una certa celerità”.

Al Bano contro quelli che l’hanno votato per il Quirinale: “Assurdità che non fanno bene all’Italia”

Una “strigliata” per ricordare ai 1009 riuniti in seduta comune che l’elezione del Presidente della Repubblica non è un gioco, che tutta Italia è collegata per osservare quello che accade mentre qualcuno si diverte ad imbrattare una scheda elettorale o a mimare insulsi gesti con il disinfettante. Ipotizzando comunque di venire eletto al Colle, Al Bano ha detto che avrebbe continuato il lavoro “egregiamente avviato da Mattarella”, e di sperare in un suo ripensamento sul non voler proseguire il mandato: “Un bis di Mattarella sarebbe l’ideale per l’Italia, abbiamo bisogno di una persona della sua levatura, se succederà andrò sotto al Quirinale a cantare l’inno”. L’alternativa preferita del cantante sarebbe il passaggio di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale: “È rispettatissimo in tutto il mondo, dà lustro all’Italia”.