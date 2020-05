gli aiuti delle regioni per le vacanze

Non solo aiuti statali. Il Sole 24 Ore segnala oggi che per tentare di arginare la falla del turismo scendono in campo anche le Regioni. E lo fanno con un cocktail di strumenti ad hoc pensati e riservati alle imprese del turismo (ma in qualche caso anche del commercio e dell’artigianato).

Tra gli strumenti tradizionali e soprattutto finanziariamente sostenibili svetta il credito garantito, ma in molti stanno ricorrendo, anche grazie a riserve per il turismo non utilizzate, al fondo perduto. Tra gli strumenti nuovi che stanno prendendo piede c’è il voucher per i turisti: che in Piemonte e in Sicilia equivale a una notte in più rispetto alla prenotazione a carico regionale che nelle intenzioni dovrebbe attirare le famiglie nelle strutture alberghiere, b&b, pensioni e campeggi. Con la speranza di limitare i danni di una crisi sinora devastante.

La liquidità è il fil rouge che lega molti progetti: la Sardegna ha stanziato 14,5 milioni di euro per offrire alle micro e piccole imprese del turismo finanziamenti a tasso zero. Lo stesso ha fatto l’Abruzzo, rimodulando fondi Fesr 2014-20 e destinando io milioni alla filiera turistica: «Stanzieremo un altro pacchetto di fondi di cui circa i8 milioni dovrebbero andare al turismo – spiega l’assessore Mauro Febbo – ma abbiamo una potenza di fuoco limitata. Speriamo in interventi più sostanziosi dal Governo». Il Lazio ha appena varato un piano salva-turisti che vale 20 milioni ed è aperto alle domande fino al 5 giugno.