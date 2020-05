I requisiti per gli aiuti a fondo perduto

Nel decreto Rilancio un’intera norma è dedicata agli aiuti a fondo perduto per tutte le imprese che nel 2019 hanno registrato un fatturato fino a 5 milioni di euro. A disciplinare l’intervento è l’articolo 28 della maxi manovra, finanziata in deficit e predisposta dal governo per fronteggiare gli effetti del lockdown sul tessuto economico. Spiega oggi il Corriere della Sera:

L’entità dell’aiuto potrà variare da un minimo di mille fino a un massimo oltre i 50 mila euro. Il contributo, recita la norma, è riconosciuto «a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva». Ne sono escluse le imprese che hanno cessato l ’attività alla data del 31 marzo scorso. C’è un’ulteriore condizione per ottenere il ristoro: l’impresa che ne fa richiesta deve avere registrato nel mese di aprile 2020 un calo dei ricavi di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene però prevista un’eccezione per le società costituite da poco (tutte le attività nate a partire dell’1 gennaio 2019) e per le aziende che ricadono nelle zone rosse chiuse prima del lockdown. Per queste categorie di aziende l’erogazione del contributo, insomma, non dipende dall’andamento del fatturato nel 2020.