Identificato l’autore del pestaggio omofobo nella stazione di Valle Aurelia

Un passo verso la giustizia. Quanto accaduto lo scorso 26 febbraio in una stazione ferroviaria di Roma ha fatto il giro del mondo. Il video dell’aggressione omofoba Valle Aurelia ha provocato molta indignazione che ha travalicato anche i confini del nostro Stivale. Ora, dopo settimane di indagini e di confronti tra il filmato e gli archivi delle forze dell’ordine, l’uomo protagonista del brutale pestaggio nei confronti di uno dei due giovani.

Aggressione omofoba Valle Aurelia: identificato il 40enne autore del pestaggio

A confermare l’avvenuta identificazione è il Corriere della Sera che traccia un identikit dell’uomo finito nel mirino delle forze dell’ordine. E, secondo quanto trapela dalle pagine del quotidiano, non si tratterebbe di una persona sconosciuta. Anzi, in altre occasioni si era già reso protagonista di intemperanze e violenze.

Si tratta di un 40enne già conosciuto dalle forze dell’ordine – ma senza precedenti penali – che anche in altre circostanze sarebbero intervenute per alcuni comportamenti intemperanti e violenti, anche se non sembra ai danni di gay.

L’autore del pestaggio e dell’aggressione omofoba Valle Aurelia, dunque, ha un nome e gli inquirenti – ora – potrebbero incriminarlo per i reati di lesioni personali e ingiuria. Il contenuto del video, pubblicato anche in rete, ha messo in evidenza l’atteggiamento dell’uomo che, prima di lanciare schiaffi, pugni e calci al giovane Christopher Jean Pierre Moreno, aveva invaso i binari per passare da una banchina all’altra.

Incastrato dal video pubblicato in rete

Le immagini hanno dato una svolta a questa inchiesta che ora potrebbe portare a una condanna per l’uomo. L’aggressore, infatti, ha colpito uno dei due giovani che, secondo lui, si erano macchiati della sola “colpa” di essersi scambiati un bacio seduti sulla panchina mentre attendevano il passaggio del treno. Da lì il doppio attraversamento sui binari e quel folle pestaggio nei confronti di Christopher Jean Pierre Moreno.