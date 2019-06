Adriano Panzironi e la laurea in medicina che non serve

Adriano Panzironi si prepara alla sua convention al Palasport dell’Eur dove sono attese addirittura settemila persone. L’uomo brand di “Life 120” nega di volersi sostituire alla medicina, però annuncia una rivoluzione. E lo fa con un’intervista alla Stampa:

Perché non si prende una laurea in medicina? «A quale scopo? Io non faccio il medico faccio il giornalista scientifico, informo… Faccio sempre riferimento a studi scientifici che confermano quello che dico».

Al ritratto mancano due cose: il cash e la legge:

«La nostra azienda spende il 50% del fatturato, di 20 milioni di euro annui, nella comunicazione del progetto di salute, la nostra è un’azienda etica. A parte lo stipendio, io e mio fratello reinvestiamo tutto. Più persone entreranno nel nostro progetto, più persone si salveranno».

Da cosa si deve difendere?

«Ho in corso una procedura per truffa e per esercizio abusivo della professione medica. Eppure ha mai sentito dire che qualcuno ha avuto da me qualche danno?Sarò fatto fuori per questo, non arriverò a 120 anni. Mi ammazzeranno nel vero senso della parola, quando non ce la faranno a fermarmi, quando ci sarà un milione di persone che dirà “nessuno tocchi Panzironi!”. L’unica maniera per azzittirmi sarà l’eliminazione fisica».