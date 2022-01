Adesso il centrodestra litiga sulla “paternità” dei franchi tiratori di Casellati

Volevano mettere alle strette il centrosinistra. Volevano provocare una frattura tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Volevano provare a mostrare i muscoli per dimostrare di avere i numeri per quell’auto-sufficienza in grado di convincere anche gli altri partiti a convergere sul loro nome. Ma ora il centrodestra deve fare i conti con i dissidi interni che sono deflagrati dopo l’esito del quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Perché dal primo voto di oggi è emerso un fatto: nella coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ci sono stati almeno una sessantina di franchi tiratori che hanno bocciato Elisabetta Casellati.

Franchi tiratori Casellati, i partiti di centrodestra si accusano a vicenda

Il primo tempo della partita che si gioca oggi a Montecitorio si è concluso con i calcoli sballati del centrodestra: Elisabetta Casellati (annunciata e sostenuta da Salvini, Berlusconi e Meloni) ha ottenuto solamente 382 voti in meno. Secondo le previsioni iniziali, però, la summa totale dei consensi doveva essere di gran lunga superiore (oltre quota 441). Una mossa che ha fatto saltare il banco. Ed è già iniziato il rimpallo di responsabilità all’interno della coalizione.

La Lega, subito dopo l’ufficializzazione del risultato del primo scrutinio di oggi ha tenuto a precisare che tutti, nel partito, hanno votato in maniera compatta (208 voti su 208 votanti). Stesso discorso per quel che riguarda Fratelli d’Italia che, parlando dei franchi tiratori Casellati, ha detto le stesse identiche cose del Carroccio. A parlare è stato ad AdnKronos Ignazio La Russa: “‘Di certo, sono mancati dei voti nel centrodestra, ma non quelli di Fratelli d’Italia”.

Insomma, fuori dal computo – secondo quando dichiarato da Lega e Fratelli d’Italia – ci sarebbe proprio Forza Italia. Eppure Silvio Berlusconi, sui social, aveva lanciato un appello per un voto compatto sul nome di Elisabetta Casellati. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto previsto dal centrodestra. E ora inizia la disputa interna per chiarire le responsabilità di questa bocciatura.

(Foto IPP/Fabio Cimaglia)