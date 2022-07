Achille Lauro in visita all’Ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena insieme alla cantautrice toscana Rachele Marinelli, in arte Raele

Ieri mattina Achille Lauro ha fatto visita ai bambini ricoverati nell’Azienda Ospedariero-Universitaria di Siena, presso il Policlinico Santa Maria delle Scotte: insieme a lui il “supereroe in corsia” Mattia Villardita, vestito da Uomo Ragno, e la cantautrice toscana Rachele Marinelli, in arte Raele. Non una prima volta per Achille Lauro e Mattia Villardita, da tempo protagonisti di queste belle iniziative di solidarietà negli ospedali italiani: di grande impatto l’umanità e la sensibilità di un cantante come Achille Lauro, così come è toccante l’esperienza umana del Cavaliere Villardita, titolo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio per le sue visite benefiche nelle pediatrie italiane, dopo un’infanzia segnata della malattia e da lunghe degenze all’ospedale Gaslini di Genova.

Il gruppo, accompagnato dalla dottoressa Francesca De Marco, direttrice sanitaria dell’Aou Senese, ha visitato alcuni reparti come Chirurgia pediatrica, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria. “Siamo commossi e onorati di aver ricevuto una visita così speciale. Ringraziamo Achille Lauro e Mattia Villardita per averci fatto questa bellissima sorpresa: la loro presenza ha illuminato la giornata, dando forza, speranza e coraggio ai bambini e alle bambine, oltre che alle loro famiglie, che devono affrontare il sempre delicato momento del ricovero in ospedale” sono state le parole del direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta. Appena due giorni fa Lauro era insieme a Clementino nel polo oncologico dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon per improvvisare un concerto e allietare, seppur per un breve momento, i presenti. Il 12 luglio, giorno del suo compleanno, Lauro aveva fatto visita anche ai bambini del San Camillo di Roma.