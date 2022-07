Achille Lauro festeggia il suo compleanno insieme ai bimbi ricoverati al San Camillo

Nel giorno del suo 32esimo compleanno, Achille Lauro ha deciso di fare visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. Il cantante veronese è stato accolto dai sorrisi dei bimbi che si sono trovati di fronte quello che, a tutti gli effetti, è uno dei personaggi simbolo delle nuove generazioni. Ha spento la candelina della sua torta in loro compagnia, regalando momenti di gioia e affetto a tutti quei piccoli che non stanno vivendo una situazione facile,

Musica e regali. Achille Lauro ha portato attimi di entusiasmo ai 20 bambini che si trovano ricoverati nelle stanze del nosocomio romano. Ognuno con una propria storia, ciascuno con una battaglia da affrontare.

quest’anima meravigliosa non ce la meritiamo pic.twitter.com/vGhUQUBeri

E un momento così non lo dimenticheranno presto.

“Quest’iniziativa testimonia l’impatto del binomio tra scienza e artisti che, assieme, sanno trasmettere poderosi messaggi di speranza. Oggi un artista popolare e intelligente come Achille Lauro ha illuminato i volti dei bimbi ricoverati, con una capacità di incidere positivamente sulle loro vite non inferiore a quella della medicina. Oggi abbiamo dimostrato quanto sia importante non lasciare i pazienti soli nella loro malattia”.